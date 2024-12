Rutte incontra il Reale Willem-Alexander per discutere del suo insediamento nella NATO

Il 3 ottobre 2024, il Primo Ministro olandese Mark Rutte ha incontrato il Reale Willem-Alexander al Palazzo reale Noordeinde a L’Aia per discutere del suo insediamento nella NATO. Questo incontro segue il viaggio ufficiale di Rutte a Kiev e la precedente visita in Ucraina, evidenziando l’importanza della presenza olandese nei dibattiti internazionali. Come tradizione, Rutte si è recato al palazzo reale utilizzando una carrozza trainata da cavalli.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it