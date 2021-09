Ryanair riparte da Roma: 5 nuove rotte per 800 posti di lavoro. L’Ad: “Entro il 2026 200 mln di passeggeri”

Mentre si continua a dibattere circa il futuro su quel che sarà degli ‘scampoli’ della nostra ex gloriosa ‘Compagnia di bandiera’, gli altri ‘fanno i fatti.

E’ il caso di Ryanair, ormai consolidato colosso dei voli low-cost, che proprio oggi ha annunciato il varo di altre nuove cinque rotte, dislocate fra Ciampino e Fiumicino.

Un piano che allarga il raggio di azione della società irlandese, oggi presente in mezzo mondo con con 86 basi e 240 aeroporti (per 40 paesi), e la bellezza di oltre 2.100 rotte.

Ryanair: 5 nuove rotte fra Fiumicino e Ciampino, ed assunzioni per altri 800 posti di lavoro

Un’operazione che, è il caso di dire, ‘prenderà il volo’ in inverno, quando il traffico aereo ed i viaggi andranno ad intensificarsi. Nello specifico, gli aerei della società irlandese collegheranno i due aeroporti della Capitale ad altrettante città internazionali ad alta vocazione turistica come Tallin, Riga, Fez, Amman e Agadir.

Inoltre, cosa non da poco, il nuovo piano voli, fra il personale viaggiante ed altro, comporterà un indotto pari ad 800 nuovi posti di lavoro.

Ryanair, l’ad O’Leary: “Entro il 2026 miriamo a servire 200 mln di passeggeri l’anno”

Ed ha motivo di esserne orgoglioso l’Ad Michael O’Leary che, a Roma per presentare questa nuova operatività, tiene a sottolineare che in questi ultimi mesi a Ryanair sono già giunte qualcosa come “più di 5 mila candidature”.

Una buona notizia dunque anche per la nostra economia ma, soprattutto, per la compagnia di Dublino, che tiene saldamente il primato di network europeo che, come rimarca ancora l’Ad, entro il 2026 ha come obiettivo quello di arrivare a ben 200 milioni di passeggeri l’anno.

Ryanair: subito nuove offerte e mezzi aerei anche a vantaggio del mercato italiano

Non dimenticando anche per l’occasione la sua vocazione ‘low cost’, Ryanair ha annunciato una promozione che, fino alla fine del prossimo novembre, proporrà tariffe a partire da 19,99 euro, purché prenotate entro la mezzanotte di venerdì 10 settembre su www.Ryanair.com.

Infine, riportiamo le parole di O’Leary, che ha anche tenuto a sottolineare l’apporto positivo che deriverà dai “55 nuovi B737-8200 ‘Gamechanger’, su un mercato aereo italiano che si riprenderà fortemente questo inverno 2021: per questo siamo lieti di annunciare il nostro nuovo operativo invernale su Roma, che includerà voli verso 62 destinazioni, in oltre 20 paesi“.

Max