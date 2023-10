Ryder Cup, gongola Gualtieri: un successo storico per Roma

Sul campo vince l’Europa che ha superato gli Stati Uniti 16,5-11,5, ma a gongolare sono anche le istituzioni di Roma Capitale. La Ryder Cup 2023 è stata un trionfo. La squadra di Luke Donald ha battuto gli Stati Uniti mantenendo saldo il vantaggio ma a festeggiare è anche il sindaco di Roma.

Il sindaco Roberto Gualieri, reduce dal covid ha affidato a un post su Facebook il suo stato d’animo: “La Ryder Cup 2023 è stata un successo storico per Roma e per l’Italia. Bello vedere i migliori golfisti del mondo giocare davanti a decine di migliaia di persone, appassionate come a una partita di calcio – ha detto – Le emozioni, i momenti di tensione e le spettacolari giocate rimarranno impressi nella nostra memoria collettiva. Questo grande evento sportivo ha portato un’ondata di entusiasmo e passione nella nostra comunità, dimostrando che Roma è una città straordinariamente ospitale e perfettamente in grado di organizzare eventi di portata internazionale. Tutte le opere programmate sono state realizzate nei tempi previsti e l’intera macchina organizzativa ha funzionato al meglio”.

“I numeri – ammette ancora il sindaco – sono da capogiro: 620 milioni di telespettatori in più di 190 paesi, 270 mila presenze in città, 100 mila passaggi in 3 giorni sulla metro B. Questa incredibile Ryder Cup è stata una grande opportunità per promuovere la cultura e la bellezza di Roma, ma anche e soprattutto un eccezionale volano per l’economia cittadina. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile questo evento, dai vertici istituzionali, sportivi, locali coinvolti a tutte le lavoratrici e i lavoratori di questa colossale organizzazione. Continueremo a lavorare – conclude Gualtieri – per fare di Roma una capitale di grandi eventi che stupiscono il mondo”.