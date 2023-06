(Adnkronos) – Un greco di 58 anni è morto in un hotel di Sabaudia per probabile shock anafilattico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sabaudia (Latina). Non è escluso che il 58enne sia deceduto in seguito al morso di un ragno. Del caso è stato informato il consolato e la salma è stata restituita ai familiari.