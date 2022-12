Sabina Guzzanti: “Ho stima di Giorgia Meloni, sua è stata scalata faticosa”

(Adnkronos) – “Ho stima per lei. Una donna presidente del Consiglio penso ci faccia sentire tutte più forti, oltretutto viene da un ambiente più maschilista di quello dell’area progressista e immagino che sia stata anche una scalata faticosa”. E’ il giudizio che Sabina Guzzanti esprimere sul presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a il ‘Corriere della Sera’ nella quale parla de ‘Le verdi colline dell’Africa’, lo spettacolo con il quale torna in scena al teatro Ambra Jovinelli di Roma dal 15 dicembre.

Lo spettacolo, racconta, “non ha una trama, non racconta una storia, non è prevista una scenografia e neppure dei veri e propri personaggi”. Si tratta, afferma lGuzzanti, che è anche autrice del testo, “di una sorpresa, un non-spettacolo e non posso svelare nulla, lo scoprirà il pubblico”.