Saccheggiata la tomba di Daniel Guerini, Immobile: “Sconcertante, vergogna”

Magliette, sciarpe, pupazzi. Non c’è più niente. La tomba di Daniel Guerini è stata saccheggiata da ignoti, spogliata di ogni ricordo. Lo ha denunciato la mamma del 19enne, ex giocatore della Lazio Primavera, che lo scorso 27 marzo ha perso la vita in un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, a Roma.

“A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… – ha scritto la donna sui social. – Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto…. È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato”.

Il messaggio è stato presto veicolato dagli amici di Daniel tra cui i suoi ex compagni alla Lazio. Armini ha scritto: “Senza parole, come fanno ancora ad esistere certe persone!”, Damiano Franco ha aggiunto: “Nel 2021 ancora esiste certa gente. Non lasciate stare nemmeno più chi riposa, che schifo”.

Allo sdegno si è aggiunto anche Ciro Immobile, bomber della prima squadra biancoceleste: “Guero perdonali, non sanno quello che fanno. Sconcertante, senza un briciolo di dignità. Vergogna”, è il messaggio indignato lanciato da Ciro su Instagram.