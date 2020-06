Sacro Cuore di Gesù: oggi, 19 giugno, la festività simbolo della misericordia

Nella giornata di oggi, 19 giugno 2020, ricade la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù, una festività nata nel Medioevo e il cui giorno può variare, di anno in anno, dal 19 maggio al 2 luglio.

Il Sacro Cuore di Gesù è infatti una ricorrenza legata alla Pasqua: capita il venerdì seguente alla seconda domenica dopo la Pentecoste, e precede di un giorno la festività del Cuore Immacolato di Maria.

19 giugno 2020, oggi si celebra il Sacro Cuore di Gesù: significato, feste, ricorrenze e eventi

La festività è legata alle figure e all’ opera di Santa Margherita Alacoque e di San Giovanni Eudes. Il vescovo di Rennes diede il permesso a questi di organizzare una festa nel nome del Sacro Cuore di Gesù nel 1672.

È la suora Margherita Alacoque la messaggera del Sacro Cuore, grazie ad una serie di visioni iniziate nel 1673. “Il mio cuore divino è così appassionato d’amore per gli uomini che non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per questo grande disegno” le dice il Cristo nella visione.

Seguono altre due visioni, in cui Gesù le chiede di fare la Comunione ogni primo venerdì per nove mesi consecutivi e di prostrarsi a terra per un’ora la notte tra il giovedì e il venerdì.

Nasce così la tradizione dei nove venerdì e dell’ora Santa di Adorazione. Nella successiva visione, chiede a Margherita di istituire una festa per onorare il suo cuore e trovare così rimedio alle offese da lui patite.