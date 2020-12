Salario, arrestato 70enne per detenzione e produzione stupefacenti

Nel quartiere Salario Trieste di Roma i carabineri anno arrestato un 70enne, con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti reati, si aggirava con fare sospetto in via Nemorense ed è stato fermato per un controllo. Il nervosismo del 70enne ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche e perquisire la sua abitazione dove è stata trovata una vera e propria serra indoor con 74 piante di cannabis, oltre a 600 g di marijuana già in essiccazione e 660 euro in contanti.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso inoltre che l’abitazione, presso uno stabile Ater, era occupata abusivamente dall’arrestato, che è stato, quindi, anche denunciato per invasione di terreni o edifici.

Droga, blitz ai castelli, spunta il nome dei fratelli Bianchi

Sempre nell’ambito del controllo anti droga nella capitale, ai Castelli Romani i Carabinieri hanno arrestato sei persone, e tra loro spuntano i due fratelli Bianchi, già indatati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro per i noti fatti di Colleferro.

