Salario minimo, al via incontro a P.Chigi tra governo e opposizioni

(Adnkronos) – Con l’arrivo dei leader dell’opposizione, tra i quali Elly Schlein e Giuseppe Conte, è iniziato il tavolo governo-opposizioni sul salario minimo a Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni.

‘Pre-vertice’ a sorpresa in aereo tra Meloni e Nicola Fratoianni prima del summit a palazzo Chigi sul salario minimo. La premier e il segretario nazionale di Sinistra italiana si sono ritrovati casualmente sullo stesso volo di linea Brindisi-Roma. Entrambi, infatti, tornavano dal mare della Puglia. Da ieri sera in Valle d’Itria per una vacanza in famiglia (con il compagno Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida) la presidente di Fratelli d’Italia ha fatto un breve pit-stop nella Capitale (senza volo di Stato) per presiedere la riunione sul salario minimo di oggi alle 17 tra il governo e le opposizioni. Anche Fratoianni si trovava per qualche giorno di relax con il figlio in Puglia e per il rientro si è imbarcato sullo stesso aereo del presidente del Consiglio.

Intercettato dall’Adnkronos Fratoianni ha provato a smentire il ‘pre-vertice’ e con un sorriso si è congedato con la battuta: ”Ora direte che c’è il governo Meloni-Fratoianni…”.

Intanto a Palazzo Chigi tutti i leader sono arrivati alla spicciolata. “Andiamo a sentire quali novità il governo sulla nostra proposta”, dice la segretaria Pd Elly Schlein dirigendosi all’incontro. “Intanto li abbiamo costretti a guardare in faccia tre milioni e mezzo di lavoratori poveri. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci”. E il leader M5S Giuseppe Conte anticipa che “illustreremo la nostra proposta nei dettagli, in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche dei grafici”, avverte. Mentre il leader di Azione Carlo Calenda si limita a un “sono ottimista per natura”, raggiungendo il tavolo di confronto.