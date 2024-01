Saldi, da oggi al via in molte regioni. Multe in caso di pratiche commerciali scorrette

Saldi, da oggi al via in molte regioni. Multe in caso di...

Da oggi, 5 gennaio, iniziano i saldi in molte regioni e, quindi, inizia uno dei periodi più attesi dell’anno per chi vuole fare acquisti. Il periodo degli sconti, per gli appassionati dello shopping o per chi vuole risparmiare nelle proprie spese, è uno dei momenti più importanti e di cui in molti se ne serviranno.

Nei negozi il prezzo deve essere indicato scontato rispetto a quello normale, ma quello normale non va nascosto in modo tale da mostrare lo sconto in questione. La regola è che il prodotto in saldo deve essere proposto con lo stesso prezzo con cui è stato sul mercato negli ultimi 30 giorni. Si arriva anche a parlare di multe – nel caso in cui la regola precedente non venga rispettata – fino a 10 milioni. L’Antitrust ha raddoppiato le multe da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette.

In molte regioni i aldi sono già cominciati, mentre in altre c’è da attendere: