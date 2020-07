Saldi estivi 2020, partenza posticipata: via dal 1 agosto in tutta Italia. Come funzionano, regole, restrizioni, vendite promozionali

Saldi estivi 2020, partenza posticipata: via dal 1 agosto in tutta Italia....

Dal agosto inizieranno i famosi saldi estivi per la stagione 2020: tutte le Regioni italiane hanno già stabilito le date di partenza degli sconti.

Sarà una maxi stagione di prezzi ribassati malgrado l’emergenza coronavirus stia facendo patiremolti commercianti.

Saldi estivi 2020: il calendario

Per il 2020 i saldi estivi avranno un calendario unico a livello nazionale: non sono indicata infatti differenze regionali. Al via quindi da sabato 1 agosto 2020, le vendite promozionali sconteranno la merce fino a martedì 29 settembre 2020.

Come ogni anno, ogni commerciante sarà tenuto a esporre il prezzo originale (non scontato) e potrà riportare la percentuale di sconto, indicando anche il prezzo

ribassato. In questo senso i clienti potranno verificare l’avvenuto sconto applicato.

Saldi estivi 2020: Le vendite promozionali

La vera novità di quest’anno è però la possibilità di pianificare le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi estivi, ovvero dal 2

al 31 luglio 2020. Una pratica che era in genere vietata, ma a causa del coronavirus e del posticipo della data di inizio dei saldi si è resa utile per incoraggiare la vendita e l’acquisto di prodotti non solo di abbigliamento.