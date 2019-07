Saldi estivi Luglio 2019 Unieuro non si ferma: sconti e rate a tasso zero fino al 25 Luglio

Dopo il successo Summer Black Friday Unieuro ha iniziato a proporre un nuovo volantino prezzi bassi e sconti. E’ tempo di Saldi Estivi questo Luglio 2019 e Unieuro non vuole rallentare la sua corsa alla convenienza. Come?

Unieuro Saldi estivi Luglio 2019: promozioni, prezzi bassi: ecco quali, come e fino a quando

Dunque le promozioni continuano su Unieuro, che prosegue nella sua lotta contro i competitor. In particolare Trony, che con un primo volantino e, poi, con ulteriori sconti aggiuntivi, ha accolto la sfida.

Non sono da meno le promozioni e le offerte Euronics ed ai rilanci promozionali di Mediaworld. La quale, dopo i successi del Red Friday ha riproposto offerte molto suggestive per i clienti.

Ma Unieuro non rallenta, anzi, rilancia. Il nuovo volantino delle offerte Unieuro valido sino al prossimo 25 luglio permette di acquistare i prodotti in semplici rate mensili a tasso zero.

Dall’8 al 25 Luglio, Unieuro rilancia gli ‘Sconti d’Estate’ a tasso zero con acquisti in dieci o venti rate mensili su una vasta gamma di proposte.

Ecco alcuni esempi in particolare su alcune delle proposte in volantino. Si parte ad esempio dal TV Samsung 4K HRD a 399 euro, con una riduzione del 33% rispetto al prezzo standard.

Oppure, l’iphone XR a 799 euro, con il 15% in meno sul valore di partenza.

In promozione ancora notebook HP, partendo dal prezzo di 649 euro con una riduzione del 18%, passando, via via, a tanti specifici prodotti di marchi specifici.

Ad esempio gli smartphone della Samsung: A40 a 239 euro, A2Oe a 189,90 oppure A10 a 159,90 euro. Tra questi, tanti smartphone come Samsung Galaxy S10 a 849 euro.

E poi, gli immancabili iPhone: XS Max ha una riduzione dell’8% con il prezzo di 1,179 euro, mentre iPhone Xs, forse il più venduto della serie, è a 1.059 euro, con riduzione del 10%.

E ancora: Huawei P30 Pro a 899 euro, il Huawei P30 Lite a 299,99 euro e il Nokia 2.2 a 139,90 euro.

Varia anche l’offerta promozionale di tanti altri prodotti, come gli smartwatch oppure i notebook (dalla Acer alla Lenovo, passando per Asus e Huawei).

Così come vale per stampanti, ferri da stiro, asciuga capelli e via discorrendo. Unieuro propone anche computer come Acen Spin 3 a 499,99 euro. O ancora, console PS4 1 TB con doppio controller e un gioco al prezzo di 319,99 euro.

Tanti anche i televisori: come i nuovi Philips The One sono in vendita a partire da 599 euro. E ancora, tablet pc, prodotti audio, periferiche, gadget: come ad esempio il monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo di 499 euro. E non mancano anche fotocamere e robot aspirapolvere.