Saldi invernali, quando iniziano: le date regione per regione

L’emergenza sanitaria non fermerà i saldi, ma ne riscrive in parte le regole. Come sempre l’inizio del nuovo anno coincide anche con l’inizio degli sconti, occasione speciale per fare acquisti a prezzi ridotti. Le regole da seguire saranno le stesse: distanziamento, mascherine e disinfezione delle mani.

Alcune regole sono lasciate alla discrezionalità del commerciante, che potrà decidere se accettare un reso o permettere la prova nel camerino del negozio. Sempre obbligatoria invece l’indicazione del prezzo e la restituzione in caso di prodotto fallato. Le novità più importanti portare dall’emergenza sanitaria è rappresentata dalle date scelte dalle regioni per l’inizio dei saldi.

C’è chi partirà ad inizio gennaio, chi alla fine. Vediamo nel dettaglio, regione per regione, la data di partenza dei saldi. Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta danno avvio ai saldi sabato 2 gennaio; l’Abruzzo il 4 gennaio e il 5 la Sardegna.

Il 7 gennaio sarà invece il turno di Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. Due giorni dopo, il 9 gennaio, partiranno in Umbria. Il Lazio ha deciso di iniziare la stagione invernale degli sconti a partire dal 12 gennaio. Marche e Bolzano invece il 16 dello stesso mese. Le ultime regione ad introdurre i saldi saranno la Liguria, il 29 gennaio, e infine Veneto, Emilia Romagna e Toscana il 30 gennaio.