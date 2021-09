Salernitana, ecco Ribery: il francese ha firmato

Il sogno è diventato realtà. Franck Ribery è un nuovo giocatore della Salernitana. Il francese è atterrato questa mattina all’aeroporto di Capodichino, a Napoli. Poi si è diretto in compagnia dell’agente e dell’intermediario della trattativa a Salerno. Lì ha aspettato in hotel l’arrivo del presidente della salernitana per la firma.

Ad attenderlo tifosi e cronisti. E’ una giornata storica per il club granata. Sui social è già partita la festa: migliaia di condivisioni, commenti, like. Un solo pensiero: Ribery è il giocatore più rappresentativo che abbia mai avuto la Salernitana nel corso della sua storia. Il curriculum parla per lui: ha vinto tutto.

Lo ha fatto con maglie importanti, come quella del Bayern Monaco. Nonostante l’età, è alla soglia dei 40 anni, può rappresentare ancora un colpo importante per una piazza come Salerno, anche a livello tecnico. Con la Fiorentina ha dimostrato di poter giocare ancora ad altissimi livelli, anche in un campionato difficile come la Serie A.

Nel pomeriggio il francese verrà presentato in pompa magna, ancora da capire quale sarà la location. Domani mattina svolgerà le visite mediche, poi verrà ufficializzato. Sarà a disposizione di Castori già nel prossimo impegno di campionato, forma fisica permettendo.