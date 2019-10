Salmo da record: tour mondiale con tappa al San Siro a giugno

Che piaccia o meno, parliamo di un giovane artista riuscito a conquistare centinaia di migliaia di coetanei con la sua musica. Dunque c’è poco da stupirsi se, a differenza di molti altri artisti più navigati (ma evidentemente incapaci di conquistarsi un simile seguito), il prossimo 14 giugno c’è per lui – già prenotato- lo Stadio san Siro. Del resto, solo a guardare questo suo ultimo anno di attività, Salmo ha conquistato qualcosa come 32 dischi di Platino, 18 dischi d’Oro, ed ha radunato oltre 220mila persone nei suoi concerti.

Dunque ben venga per la soddisfazione di uno stadio così prestigioso che, viste le premesse, non faticherà a riempire.

In realtà l’appuntamento di Milano (unica data italiana), sarà il punto d’arrivo di un lungo tour mondiale, che lo porterà dall’Europa agli Stati Uniti. Nello specifico, annunciando già la disponibilità dei biglietti per San Siro ecco alcune date – quelle già confermate – del prestigioso “Playlist Worldwide Tour”.

Al via da Madrid il 16 marzo 2020, prima di concludersi il 27 aprile a Los Angeles, il mega show di Salmo passerà prima per Barcellona, Lugano, Zurigo, Losanna, Parigi, Stoccarda, Monaco, Amburgo, Bruxelles, Londra, Amsterdam, Lussemburgo, New York, e Miami.

Max