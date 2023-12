Salone Margherita, Pippo Franco: “Deve vivere, scempio se diventasse supermercato”

(Adnkronos) – Un locale “storico”, uno “spazio di spettacolo” che dovrebbe vivere ed essere difeso. L’attore Pippo Franco si aggiunge all’appello che il regista Pier Francesco Pingitore, patron del Bagaglino, ha lanciato alla Banca d’Italia, proprietaria del Salone Margherita, per la riapertura della sala. “Il Salone Margherita – dice Pippo Franco all’AdnKronos – è un locale storico, uno spazio di spettacolo che ha attraversato molti anni”. Un luogo in cui è stato riscosso “quel successo che per noi ha determinato 23 anni di televisione e 14 milioni di telespettatori. Le cose cambiano ed è possibile che trasformino un luogo come quello in un supermercato. Questo sarebbe uno scempio, un’aggressione di natura ambientale e culturale nei confronti di uno spazio che dovrebbe vivere ed essere difeso”.

“Sul palcoscenico – ricorda Pippo Franco – interpretavamo il nostro tempo attraverso il cabaret che tirava fuori i paradossi dell’esistenza. Il pubblico ne aveva bisogno e anche noi. E’ un luogo in cui, peraltro, si è esibito anche Petrolini. La chiusura del Salone Margherita è un peccato ed è una forma di deterioramento culturale”, conclude.