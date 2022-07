Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzatori al lavoro per 62ma edizione

(Adnkronos) – A meno di due mesi dall’apertura ufficiale, il Salone Nautico Internazionale di Genova lavora a pieno regime per accogliere espositori, operatori del settore e appassionati della nautica e del mare dal 22 al 27 settembre nel capoluogo ligure per la sua 62esima edizione. Ad accompagnare il 62° Salone Nautico Internazionale, anche quest’anno sono presenti aziende di primo piano ed eccellenze dei rispettivi settori, che sostengono l’evento in qualità di sponsor e partner tecnici: come Auto Ufficiale: MERCEDES-BENZ; Orologio Ufficiale: EBERHARD Co.; Main Sponsor: BANCA CARIGE, FASTWEB; Sponsor: GEBERIT, SARA ASSICURAZIONI, FREE TO X; Clothing Partner: HELLY HANSEN.

Alessandro Campagna, Direttore Commerciale I Saloni Nautici: “Il Salone Nautico Internazionale di Genova conferma il suo appeal e la sua autorevolezza e con il sostegno di partner di assoluto livello. Continuiamo a capitalizzare il grande lavoro svolto anno dopo anno, con le due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 nonostante la pandemia. Abbiamo lanciato il 62° Salone Nautico a livello internazionale a Expo Dubai a marzo e più recentemente lo abbiamo presentato a New York, nella prestigiosa sede del New York Yacht Club, lo scorso 13 luglio. Quest’anno la manifestazione è già sold-out da giugno in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali. Possiamo contare su 62 anni di storia di valore ed eccellenza, un solido presente e un futuro ricco di opportunità, la forza del brand è riconosciuta. Ci muoviamo in progressione verso il Salone Nautico del futuro trasformando la visione in realtà percepibile e apprezzabile.”

“Il Salone nautico di Genova ha una forte affinità di valori con il nostro Marchio”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Ed è per questo che anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare una partnership che ci permette di aprire un importante punto di contatto con clienti e appassionati. Il Salone di Genova rappresenta, infatti, un contesto perfettamente in linea con la nostra strategia, che incrocia valori quali esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione, pienamente condivisi con il mondo della nautica”.

Mario Peserico – Direttore generale di Eberhard Co. e Amministratore delegato di Eberhard Italia, dichiara: “Quest’anno festeggiamo il nostro 135° anniversario e debuttiamo anche come Official Timekeeper al 62° Salone Nautico di Genova. Un passaggio naturale, visto l’amore che lega Eberhard Co. al mare. Negli anni siamo stati fornitori della Regia Marina Militare, pionieri nella realizzazione di un orologio subacqueo, abbiamo creduto per primi nella Coppa America e poi nell’offshore. Possiamo dire che navighiamo da 135 anni senza aver mai perso la rotta e che quella di Genova sarà una nuova ed eccitante tappa del nostro viaggio”.

“Banca Carige è partner da sempre del Salone Nautico, un grande evento internazionale che rende Genova capitale del mare nel mondo – afferma Matteo Bigarelli Direttore Generale di Banca Carige – Il nostro impegno per il successo del Salone oggi si consolida e rafforza grazie all’ingresso della banca nel Gruppo BPER che ci consentirà di operare con sempre maggior efficacia ed attenzione per lo sviluppo di settori fondamentali per la Liguria come la cantieristica e l’industria nautica”.

“Anche quest’anno, siamo felici di supportare un appuntamento che rende Genova capitale del mare nel mondo, a testimonianza del legame storico che ci lega con questa città” – ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb – “Una vetrina d’eccezione a livello internazionale che rappresenta un bellissimo punto di incontro tra innovazione, tecnologia e performance, elementi che da sempre distinguono anche Fastweb nel perseguire il suo obiettivo di costruire un futuro più connesso, supportando la disponibilità e l’utilizzo di reti ultra-performanti nel nostro Paese”. “La partnership di Helly Hansen con il più grande Salone Nautico del Mediterraneo è un connubio naturale tra leader del settore nautico – spiega Marco Perazzo, sales manager Italia di Helly Hansen – Essere al fianco del Salone Nautico rinforza lo speciale legame del nostro brand con la città di Genova, che a giugno ospiterà l’arrivo di The Ocean Race, la più importante regata a vela in equipaggio intorno al mondo di cui Helly Hansen è partner ufficiale”.

Dal 4 luglio è attiva la prevendita online dei biglietti del 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, sul sito internet dell’evento