Salute, Ail e Lukemia 2022 uniti contro i tumori complessi del sangue

(Adnkronos) – L’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma rinnova il suo sostegno alla ricerca scientifica per lo sviluppo di cure per i tumori del sangue con l’obiettivo di sostenere l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica. Nel corso del meeting ‘Leukemia 2022’, tenutosi presso l’Hotel NH Collection – Vittorio Veneto di Roma, si sono sottolineati i grandi passi in avanti compiuti riguardo le terapie sempre più mirate, i trattamenti senza chemioterapia, i farmaci orali, le combinazioni di medicinali sempre più efficaci, degli anticorpi bi-specifici e l’immunoterapia Car-t. Tanti gli argomenti trattati nel corso della due giorni di convention come: la leucemia mieloide acuta e cronica, ma quella acuta linfoblastica, le sindromi mielodisplastiche e i nuovi orizzonti dell’immunoterapia. Una collaborazione, quella tra Ail e Leukemia, che sta portando ai frutti sperati anche grazie alla simbiosi tra ricercatori, ematologi e volontari, producendo un netto miglioramento delle terapie e della qualità di vita dei pazienti. Il convegno ha visto riuniti illustri ematologi italiani e stranieri di fama internazionale che hanno illustrato i risultati degli studi recenti.