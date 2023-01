Salute: Galeazzi (Fiamo), ‘per noi medici omeopati One Health approccio ideale’

(Adnkronos) – “Salute umana, salute animale e salute dell’ambiente sono legate in modo indissolubile: ciò che accade a un elemento può avere ripercussioni sugli altri. Quello del One Health è un concetto olistico di lunga data, per noi medici omeopati è fondamentale per avere una prospettiva a 360 gradi nella quale l’uomo e il mondo vengono visti nell’insieme e non separati”. Così Bruno Galeazzi presidente Federazione italiana associazioni e medici omeopati, Fiamo, che – ricorda Galeazzi – “riunisce medici omeopati che hanno una trasversalità di specializzazioni in quanto la funzione del medico omeopata è una competenza aggiuntiva”. In Fiamo ci sono “internisti, psicologi, psichiatri, dermatologi, ginecologi tanto per fare alcuni esempi. Ma includiamo anche medici veterinari, farmacisti, esperti in agraria” studio tecnico e scientifico dei problemi connessi alla coltivazione della terra, e “agronomia” scienza che riguarda la coltura e l’amministrazione della terra allo scopo di ottenere la maggiore produzione e la migliore utilizzazione dei prodotti, “perché crediamo molto all’approccio del One Health”. In futuro, Galeazzi auspica inoltre “di poter tornare al concetto di un’unica medicina, superando incomprensioni e fratture che a volte ci sono state, per collaborare con tutti gli specialisti per il bene del paziente” conclude.