Salute, ‘Pre-occupiamoci della meningite’: a Milano evento aperto ai cittadini

(Adnkronos) – ‘Pre-occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere’ è il titolo dell’incontro aperto al pubblico che si terrà sabato 20 maggio alle 11 nella Sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda di Milano (Blocco Nord, settore A, piano -1), durante il quale sarà proiettato il cortometraggio ‘Gli Altri’, realizzato dal Comitato nazionale contro la meningite e ispirato alla storia di Amelia Vitiello, presidente del Comitato, che ha vissuto il dramma della perdita della figlia di 18 mesi a causa di un’infezione da meningococco B. A seguito della proiezione – informa una nota di Gsk – è in programma un breve dibattito in cui la stessa Amelia Vitiello porterà la propria testimonianza, affinché nessun altro genitore debba vivere la sua stessa drammatica esperienza.

All’appuntamento parteciperanno anche Maurizio Orso, responsabile del Centro vaccinale di Niguarda; Filippo Salvini, responsabile del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale; il pediatra Piercarlo Salari e Catia Rosanna Borriello, responsabile della Struttura Malattie infettive, vaccinazioni e performance di prevenzione della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia.

Ci sono storie che aiutano a comprendere meglio l’importanza di proteggere se stessi e i propri bambini, sottolineano i promotori dell’incontro. La meningite è un’infezione grave, con esiti disabilitanti e spesso mortali: ecco perché è importante ‘pre-occuparsi’, senza allarmismi, ma con una corretta informazione sugli strumenti di prevenzione disponibili come i vaccini. Per questo motivo, l’invito è di rivolgersi ai propri medici per chiarire ogni dubbio.