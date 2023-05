Salute Roma – ‘Race the Cure’, al via la manifestazione preziosa per le donne e la città. Oltre mille studenti al villaggio del Circo Massimo

Salute Roma – ‘Race the Cure’, al via la manifestazione preziosa per...

“Pronte, partenza, via! Inizia oggi la XXIV edizione di ‘Race for The Cure’ con l’inaugurazione del villaggio al Circo Massimo, che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre mille ragazze e ragazzi delle scuole romane, un numero di studenti e studentesse di Roma Capitale triplicato rispetto allo scorso anno.

Parlare di tumore al seno, di prevenzione e di salute di genere non è mai scontato, farlo coinvolgendo i ragazzi e le ragazze delle scuole, nei seminari, come accade nel grande e bellissimo villaggio al Circo Massimo o durante gli incontri che abbiamo organizzato nelle scuole con Komen Italia, assume un significato ancora più importante: dichiarare finalmente che la salute di genere non è un tabù, e che ci riguarda tutte e tutti e per questo deve essere accessibile.

Ora l’appuntamento per tutti e tutte è domenica per la storica corsa: Roma Capitale sarà presente con la squadra dell’Assessorato alla Scuola, Lavoro e Formazione“.

A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione di Roma Capitale, a margine dell’evento di inaugurazione della “Race for the Cure” al Circo Massimo.

