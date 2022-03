Salute, Scaccabarozzi (Janssen): “Da rapporto segnale forte dei cittadini: grande fiducia in imprese, ricerca e innovazione”

(Adnkronos) – “Nell’Italia post covid i cittadini hanno più fiducia nelle imprese e nella ricerca. Inoltre, gli italiani hanno capito il valore dell’innovazione. Questo è un segnale rivolto agli addetti ai lavori. Sono passati due anni e mezzo dall’arrivo del Covid, un breve tempo per lo sviluppo sanitario ma nonostante tutto sono sono stati distribuiti 135milioni di dosi di vaccino. Il rapporto pubblico-privato ci ha insegnato che senza non ci sarebbe la ricerca e non avremmo ottenuto il grande risultato dei vaccini”. Così il Presidente di Janssen Italia, Massimo Scaccabarozzi, a margine dell’evento del Censis e della casa farmaceutica Italia dal titolo “The Italian Health Day – I cantieri per la sanità del futuro” tenutosi a Roma.