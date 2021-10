Saluto fascista all’Olimpico, bufera su falconiere della Lazio – video

L’addestratore dell’aquila Olimpia, simbolo della Lazio, si esibisce nel saluto romano all’Olimpico, mentre dagli spalti qualcuno grida ‘duce! duce!’. Diventa virale il video che documenta il gesto compiuto dall’addestratore, che interagisce con qualcuno seduto in tribuna. Il video si diffonde sui social e scatena una bufera.

“Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza ed efficacia. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza”, scrive in una nota la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche Noemi Di Segni.