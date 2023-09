Saluto nazista a Oktoberfest, due italiani fermati

(Adnkronos) –

Due turisti italiani sono stati fermati a Monaco di Baviera in Germania durante l’Oktoberfest per aver fatto il saluto nazista: secondo quanto reso noto dalla polizia, i due due 24enni si sarebbero anche ripresi in video con i cellulari mentre i loro accompagnatori li acclamavano.

A darne notizia è Der Spiegel precisando che una terza persona, un 19enne di Monaco è stato fermato a breve distanza di tempo per lo stesso motivo. Il 19enne ha anche aggredito con un pugno un uomo seduto ad un vicino tavolo nel tendone in cui si trovava.

I tre sono stati accusati di uso di simboli di organizzazioni incostituzionali. Non avendo i due cittadini italiani una residenza permanente in Germania, la procura di Monaco ha disposto per loro la custodia cautelare.