Salvini: “A Roma emergenza cittadini contro la Raggi”

E’ come al solito raggiante Matteo Salvini incontrando i giornalisti fuori la Camera dei deputati. Oltre ad annunciare i suo prossimi appuntamenti, il leader leghista tiene a sottolineare i grandi numeri che sta raccogliendo la raccolta firme per richiedere le dimissioni della sindaca della capitale, Virginia Raggi.

‘Solo sabato abbiamo raccolto più di 10mila firme’

“Domani comincerò un giro dei quartieri e dei mercati, sarò in Piazza Epiro – annuncia ‘il Capitano’ – Solo sabato abbiamo raccolto più di 10mila firme per le dimissioni della Raggi… qua c’è un’emergenza cittadini che non ha precedenti negli anni passati. Ogni settimana girerò quartiere per quartiere fino a che Virginia Raggi non lascerà il posto a qualcuno più in gamba di lei”.

