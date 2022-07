I primi a ‘scaldare i motori’ in questa delicata fase del governo Draghi, sono ovviamente quelli del centrodestra anche se, come ripetuto più volte, al di là dei numeri incoraggianti rispetto al gradimento elettorale, anche qui le cose non filano lisce come invece si pensa. E’ infatti abbastanza evidente che, la ‘consistente dote’ che porta la Meloni in qualche modo ‘umilia in primis Fi, ed imbarazza la Lega. Dunque, ‘se tanto mi da tanto’, qualora si affermasse il centrodestra, di fatto, il titolo di premier spetterebbe di diritto alla leader di Fdi, e la cosa non è affatto gradita agli altri due, anche – soprattutto – nell’ottica di una visione in qualche modo molto più ‘nordica’.

La Lega ribadisce che “Siamo indisponibili a proseguire “con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza”

Così, se da un lato avvertono che il governo Draghi potrebbe continuare ma senza il M5s, dall’altro Berlusconi e Salvini tendono in qualche modo ‘ad allungare’ la chiamata alle urne, cercando così nel frattempo di dare più peso ai loro schieramenti rispetto a quello della Meloni, senza la quale, sarebbe tutto inutile. Ed oggi la Lega è infatti tornata a risuonare il solito refrain: siamo indisponibili a proseguire “con gli inaffidabili 5Stelle e senza chiarezza”. Ma non solo, già ieri sera, dopo un serrato confronto con i gruppi parlamentari, si anche palesata una certa ‘ritrosia’ nei confronti ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, considerati “inadatti a proseguire”.

Salvini a Villa Grande, da Berlusconi, dove ha avuto luogo un vertice del centrodestra… ma di governo

Puntuale, dopo il serrato confronto, senza coinvolgere minimamente la Meloni, Matteo Salvini si è subito recato nella residenza capitolina di Belusconi, villa Grande, dove ha avuto luogo un vertice del centrodestra, ma ‘di governo’, quindi con la presenza degli altri leader centristi, come Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.

