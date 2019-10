Salvini, altro che riposo: “Il Governo ha le mani sporche di sangue”

Nemmeno la fastidiosa colica di stamane, ed un minimo di riposo raccomandatogli dai medici sono riusciti a fermarlo. Salvini non può fare a meno di far mancare la sua voce. Così, alla notizia uscita oggi circa l’individuazione sul fondale Mediterraneo di un barcone circondato da cadaveri, l’ex ministro dell’Interno non ha perso l’occasione per commentare il fatto: “Aumentano gli sbarchi, aumentano i morti: governo con le mani sporche di sangue. Da quando Luciana Lamorgese – ha scritto Salvini – è al Viminale sono sbarcate 3.008 persone (dato aggiornato a questa mattina alle 8)”.

