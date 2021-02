Salvini: “Chiusura entro oggi o voto”

“Faccio un appello al presidente Mattarella, che è il garante dell’unità di questo Paese: non permetta che passino altri giorni, altre ore perse. Perché ogni giornata persa è un’azienda che chiude”. Così Matteo Salvini si è rivolto al presidente della Repubblica durante la puntata di Quarta Repubblica su Rete 4.

Il leader leghista ha spiegato: “Se hanno i numeri domani, vengano in Parlamento e lavoriamo, altrimenti a casa, basta ed entro Pasqua c’è un nuovo Parlamento. La via maestra, naturale, dignitosa, è impegnare due mesi per il voto per non rompere le scatole agli italiani nei prossimi cinque anni. Se trovano i numeri, Conte e Renzi perdono la faccia evidentemente…”.

“Volete sapere come finisce domani? Scommettiamo un caffè alla macchinetta di Mediaset che vanno avanti altri giorni perché ancora non si sono messi d’accordo su chi entra e chi esce e su chi fa il ministro? – E’ la previsione si Salvini – Se così fosse – continua – sarebbe una cosa vergognosa, perché c’è una situazione economica e una crisi che entra in milione di case… Se domani vanno al Quirinale e vengono loro concesse ancora due-tre-quattro-cinque giorni, veramente non avrei modo di commentare in maniera educata questa perdita di tempo”.

“Tra Conte e Draghi io sceglierei gli italiani, preferisco gli italiani. Fico? Non puoi fare il giovane esploratore a raccattare i ministri nel bosco. E’ davvero imbarazzante. Io ho fatto il giovane esploratore nei boschi, ma avevo 12 anni”, conclude Salvini.