Salvini: “Domani le nostre proposte in risposta al Coronavirus”

“E’ surreale che governo e maggioranza stiano facendo il braccio di ferro sulle intercettazioni nell’aula della Camera”. Lo ha detto Matteo Salvini dopo un inizio di settimana difficile del governo italiano, fra diatribe interne e l’allarme coronavirus.

“Il governo ritiri il decreto e il Parlamento si occupi di cose serie: siamo in mezzo a un’emergenza sanitaria ed economica e siamo disponibili a sederci a un tavolo per trovare soluzioni. Per quanto ci riguarda stiamo già ascoltando tutte le categorie produttive per capire difficoltà e criticità.”

“Domani mattina alle 11” ha spiegato il leader della Lega “annunceremo le nostre proposte per famiglie e imprese che stanno pagando le conseguenze del Coronavirus”.