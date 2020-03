Salvini e Barbara D’Urso pregano in diretta e recitano l’Eterno riposo: il VIDEO

Matteo Salvini non ha mai nascosto la sua grande devozione e la fede che lo accompagna da sempre. Anche nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha avuto modo di dimostrare pubblicamente il suo fervore religioso in una preghiera recitata all’unisono con la padrona di casa Barbara D’Urso.

E’ successo davanti alle telecamere e a milioni di telespettatori, che ogni giorno seguono con interesse la trasmissione. Salvini e la D’Urso hanno così recitato l’Eterno riposo per commemorare le persone scomparse a causa del coronavirus e i medici che stanno combattendo in prima linea. Una scena che molti però non hanno preso bene, come dimostrano i tanti commenti negativi arrivati sui social nelle ultime ore.

“Recito il rosario ogni sera”

L’iniziativa è stata presa da Barbara D’Urso: “Mi taccio e dedico un Eterno Riposo a queste italiane e questi italiani che ci danno una mano da lassù per uscire da questo incubo. Dico il rosario ogni giorno e non me ne vergogno”, ha dichiarato la conduttrice, a cui ha fatto eco la risposta di Salvini: “Siamo in due Barbara”.

“L’Eterno riposo dona loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace”. I due hanno così recitato la preghiera attirando però diversi commenti al veleno sui social, tanto che l’hashtag Durso è arrivato in tendenza in Italia nelle ultime ore.