Salvini e Meloni saldi in cima alla top dei politici più attivi sui social

(Adnkronos) – Matteo Salvini al primo posto e Giorgia Meloni al secondo tengono saldamente il timone della classifica dei Top15 politici sui social del mese di giugno, elaborata per Primaonline da Sensemakers. Nessun cambiamento dunque nelle prime due posizioni ma una sensibile crescita in termini di video views sia per il Presidente che per il Vicepresidente del Consiglio, che per il leader del M5S, Giuseppe Conte, che conquista la terza posizione.

Luca Zaia, dopo la buona performance del mese scorso, cede quindi la terza posizione e registra cali più sostanziali soprattutto nelle visualizzazioni video. D’altro canto, Conte con soli due video TikTok sul tema della precarietà del lavoro in Italia con l’hashtag #BastaVitePrecarie totalizza oltre 7milioni di video views. Stessi contenuti che ritroviamo infatti nelle prime due posizioni dei best performing post e che lo fanno entrare nella classifica della Top10 dei contenuti più performanti anche per interazioni.

Buono il posizionamento anche di Matteo Renzi, che migliora nel ranking di tre posizioni. A spiccare sono soprattutto le video views totalizzate, per ben 5,4 milioni. Tra i suoi contenuti più performanti in visualizzazioni, un video TikTok di addio a Berlusconi che totalizza oltre 1,6milioni di video views. Tra i nuovi ingressi del mese di giugno Eugenio Giani, Presidente della Toscana e Alessandro Zan, parlamentare democratico ed esponente della comunità Lgbtq+ . Il primo ottiene buoni risultati con due contenuti attinenti alla città di Livorno, pubblicati entrambi su Facebook. Zan, invece, anche sui social si fa portavoce delle cause politiche che l’hanno reso noto toccando con i suoi due post più performanti il tema delle nascite con la Gpa (gestazione per altri) e celebrando la giornata del Roma Pride.