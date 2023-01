Salvini elogia gli alleati: “Giorgia fa lavoro eccezionale, Silvio grande italiano”

(Adnkronos) – Parole al miele da Matteo Salvini per gli alleati di centrodestra. Il leader della Lega è al teatro Manzoni di Milano per l’evento ‘La Lega del fare’ in vista delle regionali in Lombardia ed elogia i suoi partner di coalizione, smentendo le indiscrezioni su frizioni con Fdi. ”Questo governo durerà 5 anni”, assicura e poi sottolinea: ”Giorgia sta facendo un lavoro eccezionale in Italia e all’estero”. ”Silvio Berlusconi è stato , è e sarà un grande italiano, un uomo che ha cambiato la politica , l’editoria, la pubblicità e lo sport”, aggiunge, facendo riferimento al Milan di cui il numero uno di via Bellerio è un acceso tifoso.