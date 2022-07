Si è presentato poco fa davanti al campidoglio per un ‘flash mob’ di protesta.

Motivo della sua presenza per l’occasione, ha spiegato il leader della lega, Matteo Salvini: “Dalla Raggi a Gualtieri le cose non sono migliorate, anzi. Per questo chiederemo al governo di mandare un commissario. La situazione di degrado sta peggiorando, c’è un’emergenza sanitaria. Se Gualtieri non è in grado si faccia aiutare“.

Max