Salvini furioso: “Accordo sul Mes? Siamo pronti a sfiduciare il governo”

C’è subito da spiegare che, al di là del contenuto delle sue affermazioni, ora come ora Salvini è suo malgrado ‘funzionale’ al proseguo del governo e, soprattutto, nei rapporti di quest’ultimo con l’Europa. Ormai il leghista viene infatti ‘usato’ come uno ‘spauracchio’, una sorta di imminente pericolo in grado di determinare la permanenza del Paese all’interno della Ue. E dunque, ogni qualvolta Conte & C, ‘bussano’ a Bruxelles, ora ci sono mille orecchie pronte ad ascoltare.

Poco importa quindi all’esecutivo ciò che Salvini dice, anche se lo fa a ragione. Ad esempio, riguardo al Mes, prima Conte e poi Gentiloni, hanno spiegato l’impossibilità ad usarlo in quanto, per ‘vocazione’ – soprattutto, a causa delle regole e delle restrizioni delle quali si compone – non è lo strumento migliore per metterlo a sostegno dei paesi economicamente disastrati dall’avvento del Covid-19. Ebbene, inspiegabilmente ora il governo avrebbe fatto un passo indietro, come spiega il leader del Carroccio, a punto da affermare pubblicamente di essere “vicina all’accordo sul Mes”.

Una notizia, un repentino cambio di direzione, che ha suscitato l’ira di Salvini il quale, attraverso twitter ha scritto: ”No al Mes o sfiducia al governo”.

Max