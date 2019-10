Salvini: “Il governo accetta migranti dalla Germania, l’ennesima fregatura”

Stamane il ‘Die Welt’, autorevole quotidiano tedesco, ha riportato la notizia secondo cui il nostro governo avrebbe preso accordi con la Germania, accettando ogni mese due voli charter, per un totale di 50 migranti espulsi dalle autorità tedesche. Una situazione letteralmente opposta rispetto a quella del precedente esecutivo, che aveva invece rifiutato di accettare ‘il ritorno’ di quei migranti che, giunti in Europa attraverso gli sbarchi in Italia, avevano poi chiesto alla Germania la richiesta di asilo, puntualmente rifiutata.

Una notizia che non è certo passata inosservata, che ha immediatamente acceso le ire di Matteo Salvini: “Smascherata dai media tedeschi l’ennesima fregatura del governo sbarchi, tasse e manette. Conte, Di Maio e Renzi annunciano di spedire in Germania poche decine di immigrati scaricati in Italia dalla solita ong, ma poi si piegano di nascosto a Berlino e accettano 50 profughi al mese, tutti i mesi. Una procedura che con la Lega al governo era stata ovviamente respinta: con noi l’Italia aveva rialzato la testa, Pd-5Stelle-Renzi vogliono riportarci all’Italietta schiava e umiliata. Non lo permetteremo!”.

Max