Salvini, il sindaco polacco mostra la maglietta con la foto di Putin: “Vada al confine”. Il VIDEO

Non ha avuto l’accoglienza che sperava Matteo Salvini che, arrivato in Polonia, si è visto sventolare sotto gli occhi dal sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, una maglietta raffigurante Putin, simile a quella indossata qualche anno fa dal leader della Lega.

Salvini ha provato a dire qualcosa in inglese: “Sorry, we are here to help childrens…”. “Siamo qui per salvare le persone”, ha detto ancora il leader del carroccio. Ma la risposta del sindaco Bakun è lapidaria: “Non la ricevo”.

Poco dopo Salvini si allontana dalla piazza dove era in corso l’incontro con i cronisti, per avvicinarsi poco dopo quando un fotografo italiano gli urla “buffone” e pagliaccio”. Salvini si allontana ancora dicendo “buon lavoro”. Il tutto testimoniato dal video pubblicato dal consigliere comunale Paweł Zastrowski che pubblichiamo di seguito.