Salvini: “Il voto resta la via maestra, ma siamo realisti: il Paese ha bisogno di risposte immediate”

Ovviamente, così come riferiamo in un altro articolo per il M5s, ciascuno tende a salvaguardare i propri tornaconti, mostrandosi totalmente ‘scollegato’ dalla realtà socio-politico-economica che stiamo vivendo in questo momento. Intendiamoci, è naturale che ognuno miri ad imporre la propria linea politica ma, come ha ribadito per la ‘milionesima’ volta Mattarella, è il tempo della ‘responsabilità’, urge lavorare tutti insieme per dare al Paese quelle risposte urgenti, che attende da troppo tempo.

Salvini: “Con il voto si potrebbe dare al Paese stabilità, un governo stabile, però…”

Un ‘appello’ al quale, pur non rinunciando giustamente alle proprie ambizioni politiche, ha risposto oggi l’opposizione. ”Come centrodestra compatto – ha riferito Matteo Salvini al termine di un vertice interno – ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni. Con il voto si potrebbe dare al Paese stabilità, un governo stabile“. Inutile negare che, ha poi aggiunto, “C’è soddisfazione che dopo settimane di perdite di tempo non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, Azzolina, questo è già un servizio reso all’Italia”.

Salvini: “Siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate”

Quindi, dopo aver rimarcato ‘d’ufficio’ che ”La via maestra sono le elezioni entro la primavera”, ha però subito rassicurato il leader della Lega, “Ovviamente siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate. C’è Draghi che ci incontrerà, andremo a capire, proporre e valutare. Noi – ha quindi tenuto a precisare – non abbiamo pregiudizi, gli italiani hanno fame di salute“.

Salvini: “Come centrodestra compatto porremo a Draghi le nostre priorità per ill Paese”

Salvini ha poi anticipato “Le priorità che porremo a Draghi: sono il taglio delle tasse e burocrazia, il piano vaccinale, la riforma della giustizia”. Richieste che il centrodestra esprimerà in un’unica delegazione di rappresentanza: “l’obiettivo è questo, siamo sempre stati compatti e lavoro per questo“. Intanto per le prossime ore, annuncia congedandosi Salvini, “nelle prossime ore è previsti un nuovo vertice tra alleati”.

Max