Salvini in ospedale… colica. Renzi preveggente?

Momenti di dolore e disagi stamane per il segretario della Lega, colto da un malore appena atterrato all’aeroporto triestino di Ronchi dei Legionari, dove si era recato per partecipare alle esequie dei due agenti uccisi nella sparatoria in Questura.

Salvini è stato subito trasportato all’ospedale di Monfalcone (la foto che alleghiamo è però di repertorio, scattata donando il sangue) dove, dopo aver subito adeguati interventi da parte del personale sanitario è stato dimesso.

Un malore che lo ha colto all’indomani del seguitissimo ‘faccia a faccia’ con Matteo Renzi, ospitato da ‘Porta a porta’. Un duello a tratti anche divertente, come quando il leader di Italia Viva ha esaltato ‘lo stomaco di ferro’ di Salvini, ‘che gira per le sagre mangiando’. Chissà se dietro questa colica ci sia stata d a parte di Renzi una sorta di preveggenza… o una ‘macumba’?!!!…

