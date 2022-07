Salvini: “Letta per patrimoniale, chi sceglie Pd sceglie più tasse”

(Adnkronos) – “25 settembre. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse, chi sceglie la Lega sceglie la Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non sceglie, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteo Salvini su Twitter posta una card in cui si legge: ‘Letta rispolvera un grande classico della sinistra: la patrimoniale. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse’.

“Altro che nuove tasse, Salvini dovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa – replica la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio – Il Pd vuole il taglio del cuneo fiscale e più occupazione per donne e giovani. Solo così si può aumentare il Pil e sconfiggere la denatalità, che oggi la Fondazione Di Vittorio indica come il maggior pericolo per l’Italia tra 20 anni”.