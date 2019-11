Salvini: “Mons Mogavero dice che non siamo cattolici? Amen”

“”Non credo sia facile dialogare con lui. Lo incontrerei volentieri. Figurarsi, volevo incontrare Gheddafi, lui è meno impegnativo. Ma con lui si può al massimo parlare. Non credo lasci aperti margini di confronto. O sei con lui o contro. Non penso che il popolo di Salvini sia il popolo cattolico. Anche se è fatto di cattolici. Si professa tale, ma non lo è. Sia per il rapporto con i migranti, sia nel dialogo con le altre religioni. Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici. Credo che la sua sia piuttosto una scelta strategica. Fatta a tavolino. Per portare avanti la sua ideologia che non è che sia tanto in linea con il Vangelo che parla di accoglienza e di porte aperte. Vorrei sapere quale Vangelo usa. Dove trova scritto ‘rimandiamoli a casa loro’, ‘aiutiamoli là’, ‘prima gli italiani’. Io non le trovo queste cose. Trovo sempre la difesa degli ultimi”.

“E’ bene parlarne, dobbiamo uscire tutti allo scoperto”

Certo non gliele ha mandate a dire a Salvini, monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, intervistato dal Corriere della Sera. Il vescovo ha ricevuto l’imput’ ad esprimersi sul leader della Lega, su preciso invito del cardinale Ruini, che ha chiesto a monsignor Mogavero di aprire un dialogo con Matteo Salvini. E quando il giornalista raccolto il lungo e ‘forte’ commento del vescovo domanda se a questo punto Ruini abbia fatto bene a chiedergli il dialogo, Mongavero precisa che comunque “ha fatto bene ad aprire il dibattito. Ha gettato il sasso nello stagno. Di queste cose tra di noi non se ne parla. E spero che ora si abbandoni il silenzio pudico di chi non sa che pesci prendere. Dobbiamo uscire tutti allo scoperto”.

Salvini: “Io mi tengo stretta la mia Fede…”

Affermazioni che hanno puntualmente messo in moto l’ex ministro dell’Interno il quale, attraverso twitter ha subito replicato tenendo a precisare che “‘Il popolo di Salvini si professa cattolico ma non lo è…’ Parola di monsignor Mogavero. Caspita amici, vi conosce uno per uno per giudicarvi con tale sicurezza! Io mi tengo stretta la mia Fede e l’amore per i miei figli e per l’Italia. Amen“.

Max