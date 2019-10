Salvini nel comizio umbro: “Rom? se son zingari son zingari”

Nell’ambito del ‘giro elettorale’ che culminerà domenica prossima con le elezioni regionali, che chiameranno i cittadini umbri ad esprimersi, tenendo un comizio in provincia di Perugia, a Valfabbrica, stamane Matteo Salvini ha tenuto a ribadire un suo concetto. Parlando infatti di sicurezza, e dell’aumento dei furti nelle abitazioni, l’ex ministro dell’Interno ha tenuto ha ribadire che “Mi ha detto che purtroppo anche in un comune come Valfabbrica, tremila abitanti, si stanno moltiplicando i furti… mi han detto che ovviamente non sono umbri, ma sono altri generi… rom. Se dico ‘zingari’ mi attaccano, perché non si dice ‘zingari’. Io dico ‘zingari’, se son zingari son zingari”.

Max