Salvini: “Non credo che il Conte bis possa durare ancora per molto”

”All’inizio, quando ho cominciato da segretario, la Lega aveva il 3%. L’importante è meritarsi i voti il giorno dopo”, una sottolineatura dovuta quella di Matteo Salvini davanti ai microfoni di ‘Radio24’. D’alta parte, con la Lega oltre il 30% che porta il Centrodestra a capo di una regione da 50 anni ‘rossa’, non è certo impresa da poco. Oggi è il suo giorno ma tiene comunque ad esaltare anche il ruolo degli alleati (Meloni altrettanto raggiante), ”Ha vinto la squadra, si vince insieme, sono strafelice. Il centrodestra è una squadra, si è vinto insieme. Se qualcuno poi non cresce, crescerà la prossima volta. L’importante è che cresce la squadra“. Quando viene evidenziato il continuo calo dello schieramento di Berlusconi, lui da buon ‘capitano’ minimizza subito: “Sto divorando Fi? No, ci sono fasi”. Piuttosto, come va ripetendo da questa notte, pare abbastanza chiaro che “Il Conte bis ‘non è un governo che rappresenta il popolo italiano. Non penso che possano andare avanti per molto”. Dunque, ribadisce il segretario della Lega, “Se cade il governo, l’unica alternativa è il voto. Non è rispettoso né della Costituzione, né degli italiani. Mi rifiuto di pensare ad altre alternative a questo governo che non siano gli italiani con il voto”.

“Draghi al posto di Conte? Prima votiamo…”

Provano a domandagli, così come ha ipotizzato Giorgetti, che potrebbe essere Mario Draghi a guidare un nuovo governo, ma lui non ci casca: ”E’ sciocco fare il totonomi, questo governo è in carica da un mese e mezzo, non rappresenta il voto degli italiani, mi rifiuto di pensare ad alternative che non sia il voto. L’unica via è votare, in democrazia. Poi è chiaro che se qualcuno, piuttosto che andare a votare, aspetta la Befana o mago Zurlì non è rispettoso per gli italiani”.

E se, alla luce dei pessimi risultati incassati, il M5s cercasse nuovamente la Lega? ”Ma figurati! – sbotta ridendo Salvini – non so chi abbia scritto questa sciocchezza, ma è l’ultima cosa a cui penso”.

Max