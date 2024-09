Salvini: “patteggerò? No”

“Patteggerò? No. Io ritengo di aver mantenuto una promessa, quella di ridurre gli sbarchi. Io non patteggio, sono convinto di aver ragione. Non sono un sequestratore”.

Matteo Salvini si esprime in questi termini, a Quarta Repubblica su Rete4, rispondendo alla domanda sull’ipotesi di un pareggiamento dopo la richiesta di 6 anni di carcere avanzata dal pm.

Aggiornamento ore 9.15

“Ho paura di essere condannato? No. Questo non è un processo a Salvini, è un processo all’Italia. “Non è stato un processo ma un comizio. Questo signore”, il magistrato “si candidi e cambi le leggi”, dice Salvini. “Paura per me? No. Rifarei quello che ho fatto: difendere i confini del Paese. Avevo promesso di ridurre gli sbarchi: lo abbiamo ridotti del 90%. Non sono preoccupato per me, onestamente mi è pesto spiegare ai miei figli quello che stava succedendo”. “Credo nella magistratura e cerco di dirlo senza sorridere troppo. Questo è un processo politico con cui attaccare il centrodestra e il governo. E’ un processo assurdo”, continua.

Aggiornamento ore 12.25

“Era tutto concordato con Conte, che ora è smemorato”. “Il giudice che è terzo può leggere gli atti e dire che Salvini ha fatto il suo dovere e lo assolvo. Se mi condannano, c’è l’appello ma lo considererei un precedente pericoloso, non per Salvini che ha le spalle larghe. Se viene confermata la condanna a 6 anni, che non viene data neanche a uno stupratore, vado in carcere”, afferma. “Siccome non riesco a sconfiggere Salvini che è mio avversario politico alle elezioni, provo a farlo fuori” per via giudiziaria.

Aggionrmento ore 15.49