Salvini: “Renzi è un genio, Di Maio è già finito”

Come suo costume è un fiume inarrestabile: non c’è argomento di fronte al quale si tiri indietro ed anzi, ogni occasione è buona per rilanciare. D’altra parte se oggi (sondaggio Agorà Rai), è il leader che il 40% degli italiani vorrebbe, e la Lega è prossima al 37 un motivo ci sarà.

Ed oggi, intervenendo ai microfoni di una radio capitolina Matteo Salvini ci ha messo un minuto a ‘leggere tra le righe’ un’alleanza politica che fa acqua da tutte le parti: “L’intesa fra il M5s ed il Pd sui patti civici? è una supercazzola – taglia subito corto l’ex ministro dell’Interno – Ti allei o non ti allei? In Umbria sono alleati. Non ci vuole un genio per capire in Umbria il 27 ottobre vincerà la Lega. Infatti Di Maio ha già iniziato a dire: ‘Beh, sì, ma non sono elezioni importanti…‘”.

Per quel che riguarda Luigi Di Maio, afferma che “politicamente parlando, è finito. Sono passati dalla rivoluzione, a mandare in Europa Gentiloni”.

E Renzi? Il famoso faccia a faccia in diretta tv? “Io non scappo mai – avverte Salvini – Mi confronto con Renzi in tv perché non ho paura della bontà delle mie idee. Comunque è un genio… voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la mancanza“.

Max