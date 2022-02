Salvini: “Richiamerò Meloni nonostante gli insulti arrivati”

(Adnkronos) – “Non amo diffondere i contenuti delle telefonate e degli sms, non ci siamo sentiti, la richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati”. Matteo Salvini, ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1, rispondendo a chi gli chiede se ha sentito la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo il voto sul Quirinale con il Mattarella bis.

“E’ stato un pranzo molto gradevole, un confronto molto interessante, ci siamo trovati a pranzo per scambiare delle opinioni”, ha poi commentato sull’incontro con Sabino Cassese, durante le elezioni per il Quirinale. “Ho molto gradito la vellutata di verdure”, aggiunge. “Cassese mi aveva detto di no? Non rendo noti i contenuti delle mie conversazioni”.

“La terza dose? Dovevo farla a febbraio, evidentemente non la faccio”, dice poi Salvini collegato dalla sua abitazione dove è in quarantena, positivo al covid.