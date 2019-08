Salvini: “Serve Governo con ministri del sì”

“Il mio telefono è sempre aperto e acceso, diciamo che in questi frangenti si è aperta una frizzante comunicazione trasparente con Conte” ha detto il vicepremier Matteo Salvini da Castel Volturno, aprendo clamorosamente a un rimpasto.

“Con altrettanta educazione e gentilezza ora ho risposto a Conte. Così giustifico il mio anno di lavoro e governo. Quando mi rimprovera l’ossessione sui porti chiusi, io glielo confermo: ho l’ossessione della sicurezza dei cittadini. Io lavoro e sono qui a ferragosto, senza andare avanti a insultare come altri : ‘buffone giullare ladro’.”

Aggiornamento ore 5.00

“Sentirsi richiamare da Conte per la mia presunta ‘ossessione’ per la lotta alla immigrazione clandestina, per ciò che io invece considero una missione, è davvero singolare. Non dico mi sarei aspettato che dicessero: ‘grazie Matteo per i risultati portati a casa’, ma tutto questo è davvero molto particolare” ha detto Salvini sui porti chiusi.

“Tutti sanno che se vai a guardare, alla fine questi ragazzi hanno 17 anni, se li hanno davvero. Perché poi si scopre un’altra età”.

Aggiornamento ore 6.00

“Di fronte a un governo che cade, per me si deve andare ad elezioni, poi Mattarella per fortuna decide i tempi”.

“Serve un governo con ministri del sì”. In serata twitta: “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”.

Aggiornamento ore 7.00