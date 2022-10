Salvini tenta di ricompattare i suoi: “Riporterò il partito al 30%. Chiederemo il ministero per la Famiglia”

“Troppo comodo fare come fanno altri, c’è chi lascia la segreteria dopo la sconfitta elettorale. Io me ne andrò solamente quando riporterò la Lega al 30%“. Chissà, forse anche riferendosi al segretario del Pd, così Matteo Salvini commentando l’impasse che, dopo la ‘delusione elettorale’, lo pone al centro dei malumori padani. Malumori espliciti, come quello dichiarato dal ‘Patron del Carroccio’, Umberto Bossi, che senza troppe chiacchiere, è subito corso ai ripari fondando l’esplicito ‘Comitato Nord’.

Dunque ieri, affrontando funzionari, dirigenti e militanti del varesotto, a Saronno, il segretario della Lega, ‘confortato’ dalle presenze di Fontana (candidato per la Regione), Giorgetti, e del senatore Stefano Candiani, ha ribadito l’intenzione di andare a riprendersi tutti i voti persi.

Salvini: “Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la famiglia e la natalità”

In realtà, questo va detto, Salvini non è stato fatto oggetto di critiche dirette, ma lui perfettamente conscio di muoversi tra scaffali pieni di cristalli, ha opportunamente puntato su ‘bicchiere mezzo pieno’: “Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la famiglia e la natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli, senza tanti problemi“.

Speroni: “Che facciamo con Bossi, firmo anch’io?” e Salvini: “Dove c’è la firma di Bossi, subito sotto c’è la mia”

Tuttavia, a riportare il segretario con i piedi per terra rispetto ala situazione interna alla Lega, scherzando ma non troppo, un ‘padano’ doc come Francesco Speroni (ex ministro per le Riforme nel primo governo Berlusconi), domanda: “Che dobbiamo fare con il Comitato di Bossi? Posso firmare anche io?“. Evitando che i secondi di gelo ‘contaminassero’ le prime fila della platea, Salvini ha prontamente replicato: “Dove c’è la firma di Bossi, subito sotto c’è la mia“.

Max