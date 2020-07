Salvini: ”Uscita dall’Euro? Non è all’ordine del giorno: lavoriamo con la moneta che ci hanno imposto”

Incontrandolo lungo i sontuosi corridoi della Camera, visto quanto accaduto – e conoscendo la sua ‘reticenza’ nei confronti d certa politica Ue – qualcuno ha ‘malignamente’ fatto notare a Matteo Salvini che, all’interno elettorale della Lega, ‘spicca’ anche l’argomento relativo ad “un percorso condiviso di uscita dall’euro“.

Ma il leader del carroccio non ci casca, sa che ora bisogna far passare l’atmosfera di ‘euforia’, e replica commentando che “In questo momento non abbiamo all’ordine del giorno questioni monetarie, lavoriamo con la moneta che ci hanno messo in tasca”.

Salvini: “Sovranità? Significa prima gli italiani”

Allora un altro giornalista in cerca di temi ‘caldi’ aggiunge che nel programma elettorale leghista si parla anche del ‘recupero della sovranità’…

Anche qui Salvini preferisce limitarsi a spiegare:”Penso che il tema della sovranità debba essere condiviso da 60 milioni di italiani. Sovranità significa che prima vengono gli italiani, poi gli olandesi e i lussemburghesi”.

Max