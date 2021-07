Salvini: “Vaccino covid ad agosto, poi cocktail party”

“Ho prenotato il vaccino per agosto. Quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Milano. “Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò”, ha aggiunto.

“Faccio un appello a tutti gli italiani a mettersi in sicurezza e a informarsi. Non faccio il medico. Faccio un appello a tutti perché curino la propria salute. Ci sono decine di milioni di italiani che per fortuna si sono vaccinati. E quindi chiedo a tutti di informarsi e di dare retta al loro medico”, ha detto ancora.

“Io non costringo nessuno a fare qualcosa controvoglia. Posso invitarli ad ascoltare il loro medico. Molti non possono vaccinarsi. Poi se io devo ascoltare alcuni medici che ci stanno raccontando che il vaccino non copre dalle varianti, allora diciamo che se anche i virologi avessero pareri umani, probabilmente questi milioni di italiani che ancora mancano si sarebbero già vaccinati”, ha continuato. In ogni caso, ha aggiunto, “chi ha patologie e una certa età si deve vaccinare. Se lei mi dice che debbono vaccinarsi obbligatoriamente i quindicenni, io dico: no, mai”.