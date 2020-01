Salvini Vs Conte: “Lo denuncio, ha tenuto ferma la Ocean Viking”

“Li denuncio! Denuncio per sequestra di persona il premier Conte e il ministro dell’Interno Lamorgese. Io andrò a processo perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco da una nave militare di 131 immigrati? Ebbene, ora li denuncio io perché hanno tenuto a bordo per 4 giorni non 131 ma circa 400 migranti. Sono passati quattro giorni prima di concedere un porto sicuro” ai migranti a bordo della Ocean Viking“.

E’ furibondo Matteo Salvini, affidando a Facebook il suo video-sfogo di denuncia, dove ribadisce che “Ci troveremo in tribunale con il signor Conte e la signora Lamorgese. Così vediamo se la legge è uguale per tutti e il criminale è solo Salvini. Fatemi capire: se lo sbarco lo blocca Salvini, sono un criminale, se lo sbarco lo bloccano loro, fanno il loro lavoro…“.

La replica di Orfini: “Non è così, studia le carte”

A replicare al leader leghista stavolta è stato il dem Matteo Orfini che lo ha ‘informato’ scrivendo: “No, secondo la magistratura è ipotizzabile il sequestro quando avviene su navi militari italiane. Magari per una volta prova a leggere le carte e a studiare le norme. Male non ti farà“.

Max